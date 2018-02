Festa di “laurea” sabato a Reggio Emilia per Unijunior 2017-2018

» Reggio Emilia - Scuola

Giunge al termine Unijunior 2017-2018, l’apprezzatissimo progetto di divulgazione scientifica per ragazzi, promosso da Unimore con l’associazione Leo Scienza, che in questa edizione ha visto passare fra i suoi banchi oltre 500 ragazzi che hanno frequentato le dieci lezioni offerte dallo stimolante programma di quest’anno.

Dopo aver “laureato” alcune migliaia di giovani – i primi ragazzi Unijunior hanno ormai raggiunto l’età per essere veri studenti universitari – il progetto chiude la sua ottava edizione con un notevole successo di pubblico, grazie anche al programma di lezioni che ha spaziato attraverso varie discipline, proposte in modo dinamico e accattivante: la chimica affrontata attraverso i colori dei suoi elementi, la matematica proposta attraverso esperimenti con le bolle di sapone, la storia degli esploratori del XV e XVI, i cambiamenti climatici che il pianeta sta vivendo, solo per citare alcuni esempi.

E come da tradizione Unijunior si conclude con la festa di “laurea”, alla quale sono invitati i giovani studenti e le loro famiglie, in un appuntamento fissato a sabato 17 febbraio a Reggio Emilia, presso l’Aula Magna Manodori del complesso universitario Palazzo Dossetti, durante il quale avverrà l’attesa consegna dei diplomi da parte di docenti Unimore e organizzatori del progetto. Per ragioni logistiche la festa sarà divisa in due sessioni: la prima alle ore 15.00 e la seconda alle ore 16.30.

Unijunior dà appuntamento ai ragazzi all’anno prossimo, ma per tutti gli interessati il progetto dell’Università per bambini, le sue finalità e la storia delle passate edizioni sono consultabili al sito www.unijunior.it