Festa a Bologna all’interno della “famiglia” dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri di Bologna si è stretta ieri, proprio come una famiglia, ad Andrea Sinigaglia che ha festeggiato il conseguimento nella prestigiosa Università di Bologna della sua laurea in giurisprudenza, con la presenza della madre Maria Chiara, del nonno Ameglio Graziano, di un nutrito gruppo di amici ed una rappresentanza dell’ONAOMAC.

Andrea è figlio del Capitano Massimo Sinigaglia, deceduto dieci anni fa in servizio a seguito di un sinistro stradale avvenuto nel Cuneense, mentre era Comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo San Dalmazzo.

La cerimonia si è svolta nella sede del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna e vi hanno partecipato il Generale di Divisione Adolfo Fischione, il Colonnello Valerio Giardina e una rappresentanza dell’ONAOMAC (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri) che in questi dieci anni è stata sempre vicina al giovane e alla sua famiglia che oggi vive nel Veneto.

L’ONAOMAC è un ente morale fondato nel 1948, dopo la seconda guerra mondiale, con lo scopo di assistere gli orfani dei militari dell’Arma nel loro percorso di formazione scolastica, sino all’inserimento nel mondo del lavoro o all’eventuale conseguimento della laurea universitaria. Le disponibilità finanziarie per quest’attività sono date da contributi volontari mensili elargiti dai carabinieri in servizio, da elargizioni di privati cittadini e dai canoni di locazione di immobili ricevuti in donazione ed eredità.