» Appuntamenti - Letteratura - Modena

Il Sessantotto è un anno di fuoco. L’anno di un mondo che vuole cambiare: i vecchi schemi sono contestati e travolti da nuove visioni, le generazioni sono in lotta, i conflitti da latenti si fanno manifesti, il fermento si trasforma in azione e le rivolte vanno di pari passo con le speranze in una società diversa. Un anno di crisi e di nuove consapevolezze, un anno di passaggio che ha segnato un’epoca. E a Modena, come viene vissuto questo anno di fuoco? Quali sono le vicende da raccontare? Nell’antologia L’ANNO DI FUOCO – IL SESSANTOTTO A MODENA nove autori narrano con la propria personalissima voce una città che diventa protagonista della Storia. All’interno sono presenti i racconti degli autori Gianluca Morozzi, Luigi Guicciardi, Manuela Fiorini, Mara Munerati, Valeria Munari, Giovanni Scalambra, Cinzia Bomoll, Fabrizio Cavazzuti e Fabio Mundadori.

L’antologia è curata da Eliselle e Simone Covili per Fabuliamo, una nuova realtà tutta modenese che si occupa di cercare talenti e valorizzare autori. L’editore è Il Foglio Letterario di Piombino. L’antologia è in uscita a fine mese e vedrà il suo esordio a BUK, la fiera della piccola e media editoria di Modena, e sarà presentata dai curatori insieme ad alcuni degli autori sabato 24 marzo alle 15 presso il Consorzio Creativo di via dello Zono.