Una sala operatoria ibrida per una sanità innovativa: martedì a Maranello presentazione del progetto dell’Azienda Ospedaliera per l’Ospedale di Baggiovara

» Maranello - Modena - Sanità

Martedì 20 marzo, a partire dalle 20,30, l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita una serata evento a favore della nuova sala operatoria ibrida che sarà realizzata all’Ospedale Civile di Baggiovara.

Durante la serata, organizzata con il patrocinio del Comune, sarà proposta la campagna di raccolta fondi – promossa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in collaborazione con Rock No War – per l’acquisto dell’angiografo digitale che costituisce il “cuore” tecnologico della nuova struttura. Saranno Federica Galli, giornalista di TRC e “La Strana Coppia” di Radio Bruno a presentare e intrattenere il pubblico. Alla serata sono invitati, insieme ai rappresentanti del mondo produttivo, tutti i cittadini interessati.

“Abbiamo aderito volentieri alla proposta del Comitato promotore di organizzare questa serata – spiega Massimiliano Morini, Sindaco del Comune di Maranello – durante la quale sarà presentata la nuova struttura, unica di questo genere in provincia di Modena, che consentirà di migliorare e rendere ancora più competitiva la sanità modenese nei prossimi anni, a vantaggio di tutti i cittadini”.

Dopo il saluto del Sindaco e del Direttore Sanitario dell’azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Luca Sircana, si alterneranno sul palco i promotori della campagna: Marco Barozzi, Direttore Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, Elisabetta Bertellini, Direttore Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Bianchi, Direttore Urologia, Rita Luisa Conigliaro, Direttore Endoscopia Digestiva, Giacomo Pavesi, Direttore Neurochirurgia, Micaela Piccoli, Direttore Chirurgia Generale, d’Urgenza e Nuove Tecnologie. Roberto Silingardi, Direttore Chirurgia vascolare. Stefano Tondi, Direttore Cardiologia. Pietro Torricelli, Direttore Dipartimento Diagnostica per Immagini. Dalla loro voce il pubblico potrà comprendere l’importanza della Sala Ibrida della Provincia di Modena.

Stiamo parlando di una sala operatoria all’avanguardia, un grande spazio che contiene apparecchiature radiologiche tra le quali un angiografo di grande potenza. In questo unico ambiente gli specialisti potranno effettuare una diagnosi immediata e contemporaneamente, senza spostare il paziente, agire in modo più rapido preciso e sicuro.

“Sono davvero grato alle istituzioni e la cittadinanza di Maranello per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra campagna – ha commentato Luca Sircana Direttore Sanitario dell’AOU di Modena – La Provincia di Modena ha bisogno di una Sala Ibrida che trova la sua collocazione naturale all’Ospedale Civile di Baggiovara dove è presente un Trauma Center. Essa consentirebbe ai nostri qualificati professionisti interventi sempre più sicuri, veloci e mininvasivi. Per ottenere questo risultato abbiamo bisogno del sostegno di tutti.”

Il Direttore del Servizio Comunicazione dell’AOU di Modena, Maurizia Gherardi, spiegherà il significato della campagna. La serata sarà anche l’occasione per ricordare le iniziative svolte sino ad oggi a sostegno della campagna, con la presenza di alcune associazioni che hanno appoggiato il progetto.

Infine, il presidente di Rock No War Giorgio Amadessi farà il punto sullo stato della raccolta fondi.

La Sala Ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara

La Sala Ibrida sarà collocata all’Ospedale Civile di Baggiovara al 3° piano del corpo 9, in un’area attigua al Blocco Operatorio di circa 300mq complessivi dei quali 75mq per la sala operatoria e i rimanenti occupati dai locali di supporto e sala di controllo dell’angiografo. Si tratta di un investimento da circa 2.200.000 di euro.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria finanzierà i lavori edilizi e di impiantistica, mentre 1 milione di euro sarà destinato all’acquisto dell’Angiografo indispensabile per la realizzazione dell’intero progetto.

La campagna di raccolta fondi per l’acquisto dell’angiografo

Chiunque voglia e possa contribuire alla raccolta fondi può effettuare il proprio versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente “Rock NO WAR ONLUS – SALA IBRIDA” IBAN IT 62 O 03395 66780 CC0020011937 Banca Interprovinciale – filiale di Formigine (in causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.) oppure Tramite PayPal con destinatario pagamenti@rocknowar.it (nel messaggio aggiuntivo indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.).

Grazie a ROCK NO WAR che usufruisce dei vantaggi fiscali delle ONLUS, sarà possibile recuperare parzialmente quanto donato in base alla normativa vigente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.salaibridamodena.it e sul sito di ROCK NO WAR.