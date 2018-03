Boretto, si dà alla fuga dopo aver forzato un posto di blocco: preso

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Inseguimento a folle velocità ieri notte tra l’Emilia e la Lombardia: da una parte il conducente di una Peugeot e dall’altra i carabinieri della stazione di Boretto che, postisi all’inseguimento dell’autovettura, che non aveva ottemperato all’alt intimatogli ad un posto di blocco, dopo sorpassi azzardati anche in prossimità di pericolosi incroci stradali e velocità che in taluni punti ha raggiunto i 150 km, sono riusciti a porre fine alla fuga bloccando fuggitivo.

L’uomo, un 55enne abitante a Viadana, probabilmente si è dato alla fuga per evitare di essere trovato alla guidai stato d’ebbrezza come poi è risultato essere avendo un tasso di alcolemia di 1,33g/l. Con l’accusa di guida in stato d’ebbrezza i carabinieri hanno quindi denunciato alla Procura reggiana l’uomo. A lui i carabinieri hanno ritirato la patente di guida decurtando tutti i punti posseduti.