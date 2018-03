Diretta d’Autore: questa sera in Sala Biasin MariaGiovanna Luini

» Sassuolo

Questa sera, venerdì 23 marzo alle 19 in Sala Biasin di via Rocca nuovo appuntamento con la rassegna proposta e promossa da Sassuolo2000.it con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Il nuovo appuntamento è dedicato a un’autrice molto amata, MariaGiovanna Luini, che presenterà il memoir “Il grande lucernario” alle 19 insieme a Eliselle. Il libro, già alla seconda ristampa, racconta la storia di una rivoluzione e di una sfida. La vita di un medico che si dedica per tanti anni alla medicina in un centro di eccellenza internazionale e passo passo si arricchisce di uno sguardo olistico. Perché la sfida è tenere insieme gli inviolabili poteri della scienza e la nostra parte misteriosa.

La storia di Giovanna Gatti, MariaGiovanna Luini quando scrive libri, è il percorso di un medico che non abbandona le proprie radici ma le oltrepassa e approfondisce questioni che alcuni definiscono come meramente «alternative». E tutto accade durante l’esperienza più incredibile della sua vita, cioè nei sedici anni fianco a fianco di Umberto Veronesi. Perché l’eredità di Veronesi non si chiama solo chirurgia. Ciò che impariamo da un maestro non è dire fare e pensare quello che il mondo si aspetta da noi, ma dire fare e pensare quello che siamo, per sentirci davvero vicino al nostro cuore di verità, dentro la scoperta continua e irripetibile del mistero di esseri umani.

Alla fine della presentazione ci sarà un piccolo rinfresco. Il bookshop è curato dalla Libreria Incontri di Sassuolo. Sassuolo2000.it sponsor dell’evento, vedrà una piccola anteprima alle 18.30 sulla pagina Facebook del quotidiano, con una Diretta d’Autore dove Eliselle intervisterà l’autrice e darà qualche anticipazione sull’evento: per seguire la diretta e interagire coi protagonisti basterà iscriversi alla pagina ufficiale del quotidiano online su Facebook a questo indirizzo e tenere d’occhio l’ora dell’appuntamento: https://www.facebook.com/Sassuolo2000/?fref=ts