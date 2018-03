Trasferta toscana per la Canovi Coperture: domani incontra Pontedera

» Sassuolo - Sport

La Canovi Coperture Sassuolo domani, sabato 24 marzo, affronterà Ambra Cavallini Pontedera nella ventunesima giornata del campionato di B1 femminile (girone C).

Le neroverdi, reduci dalla vittoria casalinga nel derby contro Montale, godono sicuramente dei favori del pronostico: le ragazze di Enrico Barbolini occupano la seconda piazza in classifica generale a 50 punti, mentre Pontedera, con i suoi 16 punti, si colloca nelle retrovie ed è, al momento, nella zona rossa delle squadre candidate alla retrocessione. Crisanti e compagne non dovranno però cadere nell’errore di sottovalutare l’avversario: di fronte si troveranno una squadra affamata di vittoria, che sicuramente farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alle sassolesi.

Per quanto riguarda la formazione, nessuna novità tra le fila neroverdi e Barbolini schiererà, presumibilmente, Lancellotti in palleggio, in diagonale con Obossa, al centro Crisanti e Squarcini, in posto quattro Boninsegna e Aguero. Liberi, Bici e Falcone. Dirigeranno l’incontro il primo arbitro Mirko Donati ed il secondo Giulio Bolici.