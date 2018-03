Martedì sul palco del Teatro Storchi di Modena ‘Sorry, boys’ di Marta Cuscunà

» Modena - Sociale - Teatro

Martedì 27 marzo alle ore 21 arriva sul palco del Teatro Storchi di Modena ‘Sorry, boys‘, il pluripremiato spettacolo di Marta Cuscunà, terza tappa del suo progetto “Resistenze femminili”.

Lo spettacolo si ispira a un fatto di cronaca del 2008: in una scuola superiore di Gloucester, nel Massachusetts, 18 ragazze rimangono incinte contemporaneamente – un numero 4 volte sopra la media – e non per tutte sembrava essere stato un incidente.

La storia, poi, è rimbalza in città: alcune delle ragazze avrebbero pianificato insieme la loro gravidanza, come parte di un patto segreto, per allevare i bambini in una specie di comune femminile.

“The Gloucester 18” è un documentario in cui si dà voce ad alcune di quelle ragazze, lontano dai riflettori dello scandalo. Una di loro confessa di aver voluto creare un piccolo mondo nuovo e una nuova famiglia tutta sua, dopo aver assistito a un terribile femminicidio.

Info biglietti: 059 2136021 – www.emiliaromagnateatro.com – www.vivaticket.it