Confartigianato Lapam: a Pasqua vince la tradizione. In Emilia ok le specialità artigiane

Non soltanto uova e colombe: Pasqua segna il trionfo delle specialità alimentari artigiane tipiche delle tradizioni regionali italiane e, in quest’ottica, anche l’Emilia-Romagna gioca un ruolo importante, così come i territori di Modena e Reggio Emilia.

Secondo una rilevazione di Confartigianato Lapam Alimentazione sono almeno 150 le prelibatezze che nascono da ricette antiche dei territori del nostro Paese, riproposte durante la Settimana Santa dagli artigiani del cibo e che continuano ad essere apprezzate dai consumatori per la genuinità, la freschezza, la tipicità introvabile nei prodotti fatti ‘in serie’. La ricorrenza pasquale è quindi l’occasione per imbandire le tavole con un’ampia selezione dei nostri 5.047 prodotti agroalimentari tradizionali censiti dal Ministero delle Politiche agricole e caratterizzati da metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo. Il food della nostra tradizione pasquale – evidenzia Confartigianato Lapam – muove un’economia in cui operano 90.055 imprese artigiane del settore alimentare, di cui 43.063 imprese specializzate nella pasticceria, che danno lavoro ad oltre 155.054 addetti.

Regione che vai, specialità pasquali che trovi e la nostra regione è al quarto posto in assoluto in Italia nella produzione e nel consumo di specialità tipiche pasquali dopo Sardegna, Puglia e Sicilia.

Il cioccolato rimane comunque il protagonista delle tavole pasquali. Secondo Confartigianato Lapam Alimentazione, a garantire la qualità del ‘cibo degli dei’ è un piccolo esercito di 395 produttori artigiani specializzati nella lavorazione del cacao e nella produzione di prelibatezze al cioccolato che nel 2017 sono aumentati del 3,1% rispetto all’anno precedente.