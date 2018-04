Si chiude con il tutto esaurito la stagione del teatro Boiardo di Scandiano

» Scandiano - Teatro

Chiude alla grande la stagione 2017-2018 del Boiardo, organizzata da Comune e Ater: domani, mercoledì 4 aprile, il teatro scandianese accoglierà con il “tutto esaurito” Marco Paolini, autore e interprete di “Le avventure di Numero Primo”, atteso spettacolo tratto dall’omonimo libro che l’attore e regista veneto ha scritto con Gianfranco Bettin.

Un “esperimento di fantascienza narrata a teatro”, anche se agli autori non piace chiamarla così: «Numero Primo è una storia che racconta di un futuro probabile fatto di cose, di bestie e di umani rimescolati insieme come si fa con le carte prima di giocare. » Numero Primo infatti è il soprannome del protagonista, uno strano bambino « candido e saggio, un po’ Pinocchio un po’ E. T.».

«Ci fa molto piacere – commenta l’Assessore ai Saperi Alberto Pighini – chiudere questa stagione, già foriera di soddisfazioni e di serate indimenticabili, con un teatro completamente esaurito. Uno sprone ulteriore a impegnarci per il prossimo cartellone». Ancora posti invece per “Assaggi teatrali”, menù ispirati di volta in volta allo spettacolo della serata, prima della rappresentazione (primo piano del teatro): domani alle 20 si cena con insalata russa, crema di fave con cicoria, involtini di carne, torta a sorpresa, acqua e vino (10€ a testa, necessario prenotare al 333-9561642 o 0522 854355).