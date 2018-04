Giornata di pulizie con i Lions club di Modena al parco delle Rimembranze

» Ambiente - Modena

Una “passeggiata ecologica” per pulire il parco delle Rimembranze e viale Vittorio Veneto nella mattina di domenica 8 aprile. È l’iniziativa promossa dai Lions club di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di Hera, per celebrare, con un progetto dedicato alla città e all’ambiente, la Giornata internazionale dei Lions.

Il “team verde” dei club modenesi, Modena Romanica, Modena Host, Estense e Viligelmo, si ritroverà in largo San Francesco a partire dalle 9 della domenica mattina per dividersi in squadre e procedere all’intervento di pulizia che proseguirà fino alle 12.30. Nel luogo di ritrovo saranno presenti anche un gazebo informativo dei Lions club e uno di Hera che fornisce le attrezzature e le indicazioni per la raccolta differenziata.