Abiti griffati e cene esclusive con carta clonata a 50enne correggese, denunciato

Una sorta di hacker-narcisista l’asso dell’informatica e del crimine beccato dai carabinieri di Correggio: operando direttamente da altra regione è riuscito a decodificare le credenziali della carta di credito di un reggiano, dedicandosi all’acquisto online di capi d’abbigliamento delle più prestigiose marche, prodotti di bellezza e cene esclusive. La vittima, un 50enne correggese, grazie alla segnalazione pervenutegli dal gestore dei servizi interbancari si è accorto delle anomali spese e si è rivolto ai carabinieri della locale stazione, che attraverso mirate indagini telematiche sono risaliti sia all’hacker che operava dalla provincia Irpina che ai beni e servizi acquistati rigorosamente online: capi d’abbigliamento griffati, creme e prodotti per la bellezza e cene esclusive.

Con l’accusa di frode informatica e indebito utilizzo di carta di credito i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 37enne residente in provincia di Avellino. Nella sua rete è caduto il malcapitato reggiano che si sono è visto clonare la sua carta di credito poi utilizzata per appagare l’ego dell’hacker-narcisista attraverso l’acquisto di beni e servizi che hanno causato a conto del malcapitato reggiano addebiti quantificati in circa un migliaio di euro. E’ stata la stessa vittima ad accorgersi dell’anomalo utilizzo della sua carta di credito grazie all’allert pervenutogli dal gestore dei servizi interbancari a cui la carta era associata che riscontrava anomali addebiti per svariati acquisti online di vestiti, prodotti per la bellezza e cene. Disconoscendo tali acquisiti e soprattutto avendo in disponibilità la carta di credito che non avevano ceduto a nessuno, il 50enne reggiano si è rivolto ai carabinieri di Correggio denunciando la frode informatica.