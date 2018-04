Bologna brilla di nuova luce: nel 2018 saranno riqualificati altri 8.200 punti di illuminazione pubblica

» Ambiente - Bologna

Bologna continua a brillare di nuova luce, più efficiente e intelligente: nel 2018 saranno sostituiti oltre 8.200 punti luce in 19 zone della città, una scelta che consentirà un risparmio energetico di oltre 10 milioni di KWh e minori emissioni nell’aria di CO2 per circa 5.000 tonnellate. Sarà così completato l’80% dei lavori di efficientamento energetico previsti dal contratto con Enel Sole. Nel 2019 saranno invece eseguiti gli ultimi lavori su 8 zone, in tre quartieri.

Gli interventi sono sviluppati all’interno del contratto di fornitura dell’energia e gestione della pubblica illuminazione che il Comune di Bologna, per 9 anni a partire dal 2013, ha con Enel Sole. Il contratto prevede oltre 25,7 milioni di euro di investimenti del gestore per la riqualificazione energetica e l’adeguamento normativo e tecnologico dell’intera rete, a cui si sommano oltre 5,1 milioni di euro di investimenti diretti del Comune di Bologna, di cui 1,7 sono riferiti agli interventi del 2018. In più il Comune ha deciso di aggiungere altri 2 milioni, destinati dall’avanzo di bilancio 2017 recentemente approvato.

La riqualificazione, che si concluderà nel 2019, consiste nel passaggio dalla rete in serie a quella in derivazione con la sostituzione di 1.000 chilometri di cavi e 60 vecchie cabine elettriche che verranno sostituite con nuovi quadri smart che permetteranno il controllo punto per punto di ogni singolo corpo illuminante: accensione, spegnimento, regolazione e verifica del corretto funzionamento. Si prevede inoltre il ricambio completo di tutte le lanterne con altre a tecnologia led dei 5.100 semafori presenti in città e dei circa 33.000 corpi illuminanti (su un totale di circa 45.000), sempre con tecnologia led.

Questi interventi consentiranno un risparmio finale di circa 10 milioni di kWh ogni anno (-60% rispetto al passato) e una riduzione di CO2 di 5.000 tonnellate l’anno.

“L’importantissimo intervento che insieme a Enel Sole stiamo ultimando – afferma l’assessore alla sicurezza urbana integrata e alla manutenzione, Alberto Aitini – porta un duplice beneficio alla città. Il primo è che al termine di quest’anno quasi tutta Bologna avrà una nuova illuminazione, migliore e più efficiente sia in termini di risparmio energetico che di minori emissioni inquinanti. Il secondo beneficio riguarda la vivibilità della città e la sicurezza delle persone, sia in termini reali che di percezione: i cittadini con strade e parchi più illuminati sono e si sentono più sicuri”.

Ecco le principali strade dove stanno arrivando i nuovi punti luce

Quartiere Borgo Panigale-Reno

Cabina Cesana – principali vie: della Barca, Battindarno, Capitini, Filanda, Pertini

Cabina Pietra – principali vie: Battaglia di Casteldebole, Emilia Ponente, della Pietra, del Pontelungo, Togliatti.

Cabina Triumvirato – principali vie: Agucchi, Birra, Emilia Ponente, Triumvirato.

Cabina Certosa – principali vie: Certosa, Gandhi, Pasubio, Pertini.

Cabina Bertocchi – principali vie: Battindarno, Bertocchi, Giotto.

Quartiere Navile

Cabina Marco Polo – principali vie: Beverara, Marco Polo, Vespucci, Zanardi.

Quartiere Porto-Saragozza

Cabina Dall’Olio – principali vie: Certosa, Emilia Ponente, Pasubio, Sabotino, Saffi.

Cabina Ravone – principali vie: Agucchi, Prati di caprara, Ravone, Sabena

Quartiere San Donato-San Vitale

Cabina Fiera – principali vie: Creti, della Fiera, del Lavoro, della Repubblica, Serlio, Stalingrado.

Cabina San Donnino – principali vie: Andreini, Beroaldo, San Donato, Rimesse, Scandellara.

Cabina Fossolo – principali vie: Carpaccio, Felsina, Fossolo, Lenin, Populonia.

Quartiere Santo Stefano

Cabina Carducci – principali vie: Carducci, Castiglione, Dante, Ercolani, Farini, Strada Maggiore, Mazzini, Santo Stefano.

Cabina de Amicis – principali vie: Alessandrini, Berti Pichat, Filopanti, Irnerio, Masini, Pietramellara.

Cabina San Mamolo – principali vie: Bellombra, Codivilla, San Mamolo.

Cabina Marconi – principali vie: Alberti, Mezzofanti, Oriani, Tambroni.

Quartiere Savena

Cabina Lenin – principali vie: Bellaria, Emilia Levante, Lenin, Po’.

Cabina Lunetta Gamberini – principali vie: Alberti, Dagnini, Emilia Levante, Lunetta Gamberini, Mazzini, Orti, Torino.

Cabina Mazzoni – principali vie: Arno, Lombardia, Milano, Ortolani.

Cabina Tambroni – principali vie: Borghi Mamo, Marchetti, Murri.