Canovi Coperture Sassuolo domenica in trasferta contro Volley Club Cesena

In casa Canovi Coperture Sassuolo, tutto è pronto per la ventitreesima giornata di campionato, che vedrà le neroverdi scendere in campo domenica 15 alle 17.30 sul campo del Volley Club Cesena.

La compagine sassolese, sempre seconda in classifica generale con 56 punti e due lunghezze di vantaggio dalla capolista San Lazzaro, è reduce dalla vittoria casalinga contro l’insidiosa Ecoenergy Moie: dopo la sconfitta al tie break dello scorso febbraio contro San Giustino, Crisanti e compagne hanno sempre vinto e lo hanno fatto senza cedere alle avversarie nemmeno un set. Cesena, sconfitta la settimana scorso in casa di Roana Macerta, occupa invece la sesta piazza con 37 punti e otto lunghezze la separano dalla zona play off.

Contro Cesena, quindi, l’obiettivo delle sassolesi è quello di allungare ulteriormente la striscia positiva per evitare di perdere il treno San Lazzaro, che sarà invece impegnato nell’insidiosa trasferta toscana in casa di Videomusic Castelfranco.