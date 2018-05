Rapina via Radici in Piano, Severi (FI): “Intollerabile quantità di sbandati e irregolari. Servono controlli a tappeto”

» Cronaca - Politica - Sassuolo

Un 28enne di origini nord africane senza fissa dimora è stato arrestato per una rapina commessa ieri mattina poco dopo le 7 in via Radici in Piano ai danni di una 43enne sassolese. L’uomo, dopo averla minacciata con un cutter, è riuscito a farsi consegnare il marsupio contenente cellulare, documenti e altri effetti personali. I carabinieri, su denuncia della vittima, grazie anche alle telecamere della videosorveglianza pubblica sono riusciti ad individuare e a bloccare il rapinatore.

***

In merito alla rapina e all’arresto dell’autore interviene il Capogruppo comunale di Forza Italia, Claudia Severi:

“La cattura del 28 enne di origine straniera ufficialmente senza fissa dimora responsabile della rapina in pieno giorno ed in una via frequentata come via Radici in Piano ai danni di una donna sassolese, dimostra da un lato l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine, in questo caso dei Carabinieri, che hanno individuato ed arrestato celermente il responsabile, ma dall’altro l’inaccettabile livello di sbandati, irregolari ed ufficialmente senza fissa dimora presenti sul territorio. Un problema su cui abbiamo richiamato più volte l’attenzione della Polizia Municipale e che la cronaca di oggi conferma come urgente e reale. Servono controlli a tappeto e preventivi su queste presenze che rendono sempre più pericoloso anche il solo passeggiare per strada. Compreso strade come via Radici in Piano dove è ancoro vivo il ricordo dello straniero ucciso brutalmente per questioni legate allo spaccio. Noi non ci possiamo rassegnare a vedere la nostra città in mano a questo genere di personaggi. Clandestini o irregolari senza fissa dimora che si dividono la città rendendo pericolose intere aree aggredendo i cittadini in pieno giorno.

Dove vivono? Dove alloggiano? Ora ci aspettiamo che questa ennesima aggressione a scopo di rapina risvegli dal lungo torpore un’amministrazione che sotto l’aspetto della sicurezza e dell’ordine pubblico pare abbia abdicato al proprio ruolo oltre che ai propri impegni”.