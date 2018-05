Nel weekend del 19-20 il Maggio Fioranese prevede un calendario ricco di appuntamenti e di eventi

» Fiorano

Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai bambini: alle 16.00 verranno inaugurati i nuovi giochi del Parco XXV Aprile e la nuova teleferica e il gioco inclusivo (adatto anche a bambini con disabilità) al Parco delle Foibe, installato con il contributo del Rotary di Sassuolo: a seguire rinfresco offerto dal BarH.

Per chi ama i giochi di una volta, ai Treppi ruzzola di Spezzano si potrà assistere alla Gara Interregionale a coppie del lancio del ruzzolone (cat. a/b/c) a cura di A.S.D. Ruzzolone Pedalpino.

Sabato si terrà il secondo appuntamento di “Uno su mille”, incontri con campioni sportivi a cura del giornalista e scrittore Leo Turrini, appuntamento organizzato da Comitato Fiorano in Festa, Amministrazione Comunale di Fiorano e Lapam Confartigianato Imprese: alle 18.00 si potrà assistere gratuitamente all’intervista alla pluricampionessa nel fioretto Elisa di Francisca.

Il mercato di qualità di questo fine settimana sarà all’insegna del buon cibo e delle tradizioni del nostro Paese con “Tipico in Fiorano”, prodotti tipici e artigianali, sabato dalle 18 alle 24 e domenica dalle 8 alle 22.

Non manca però anche l’aspetto religioso: in Piazza Casa del Popolo alle 18.30 avrà inizio la processione lungo il percorso delle beatitudini che giungerà fino al Santuario, dove alle 19 il Rettore del Santuario celebrerà la Santa Messa.

I protagonisti della serata di sabato in Piazza Ciro Menotti saranno I Musici, una band composta da musicisti che hanno accompagnato e collaborato con Francesco Guccini nel corso della sua lunga carriera artistica e che presentano i suoi brani più famosi, inframezzandoli con aneddoti sui momenti vissuti con lui. Inizio ore 21.30.

Domenica 20 maggio si inizia alle 9.00 con “Bellezze in Bicicletta”, un tour sulle due ruote alla scoperta delle eccellenze turistiche dei territori di Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo, in collaborazione con G.S. Pedale Fioranese, G.S. Spezzano-Castelvetro e altri volontari. Iscrizioni solo online sul sito www.maranello.it, info Ufficio IAT, tel. 0536 07 30 36.

Per tutta la giornata di domenica in Piazza Ciro Menotti saranno presenti stand, laboratori ed esibizioni a cura delle associazioni del territorio: AVIS (09-23), G.S. Libertas Fiorano(09-12 tennis, 17 ginnastica), Dimondi Clown (16-19), Associazione San Gaetano (17.00).

Alle 17.30 presso Villa Cuoghi, all’interno del “Maggio delle Vedute, “Autori in Vista” con i poeti Rentocchini, Alperoli, Bertoni e la chitarra di Luigi Catuogno in “Come cani alla catena”, in collaborazione con il Circolo Nuraghe.

Presso le Casette Sassi e Guastalla alle 21 si esibiranno “The Dolly’s Legend” e Dj Tano.

Domenica saranno ben 2 gli eventi principali della serata: in Piazza Ciro Menotti un ensemble di musicisti con soprano e 8 coristi presenteranno “Il cinema di Ennio Morricone”, un omaggio al cinema con le più famose colonne sonore del cinema italiano ed internazionale, mentre al Teatro Astoria il Gruppo Sportivo Spezzanese organizza la serata intitolata “RISPETTO”, con Hristo Zlatanov, Catia Pedrini, un giocatore del Sassuolo Calcio e il Giornalista Doriano Rabotti. Entrambi gli eventi iniziano alle 21 e sono ad ingresso gratuito.

Nelle serate di sabato e domenica sarà possibile usufruire di 2 stand gastronomici: uno presso Piazza Martiri Partigiani Fioranesi e uno presso il Centro Commerciale, rispettivamente a cura del’A.V.F. e del V.I.M. Inoltre sabato sera la parrocchia organizza uno stand gastronomico al centro parrocchiale con, a seguire, serata musicale, e domenica dalle 18.30 un’apericena al Salone del Pellegrino, serata caratterizzata anche dalla presenza dei Madonnari sul piazzale del Santuario, che verrà chiuso al traffico. Inoltre domenica alle 19.00 presso Villa Cuoghi assaggi di vini e specialità sarde a cura di Pezzidivite con Giada e Alessandro Appeddu: a seguire “Emozioni in Musica” con Nico.

Sempre presente presso il Centro Commerciale di Fiorano il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani. I più piccoli possono divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Durante tutto il weekend, in occasione del “Maggio delle Vedute”, saranno visitabili tantissime mostre: l’installazione di pannelli a cura dell’Associazione Artevie nelle aree verdi circostanti il BLA e il Municipio di Fiorano (visitabile durante tutto il mese di maggio), la mostra fotografica “Vedere Emozioni” di Angelo e Luca Nacchio, all’interno della Saletta Civica al piano terra del Palazzo Astoria, e la mostra fotografica “Obiettivo Zero” a cura dell’associazione ACAT presso il foyer del Teatro Astoria. Domenica alle 10.30 verrà inaugurata la personale di Filippo Torselli presso la sala al primo piano del Palazzo Astoria, a cura di Tina de Falco. In via Vittorio Veneto sarà invece possibile ammirare “Vedere a colori”, monocromie fioranesi in collaborazione con il Circolo Nuraghe. Dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23 la Casa delle Arti “Vittorio Guastalla” ospiterà la collettiva degli artisti associati “Opere d’Arte Double Faces”, a cura dell’Associazione Arte e Cultura.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.