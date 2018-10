Quando la scienza incontra gli studenti: Carpi, venerdì 12 ottobre

» Carpi

È partito in questi giorni il tour in camper nelle scuole italiane per parlare di DNA, biotech e ricerca applicata alla salute. Si tratta della quinta edizione di Geni a Bordo Tour, iniziativa itinerante – ideata dai giornalisti scientifici Sergio Pistoi e Andrea Vico e realizzata grazie al sostegno di Farmindustria – che toccherà diverse città nel corso del mese di ottobre coinvolgendo migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e centinaia di professori. Ogni tappa si aprirà con una conferenza-spettacolo multimediale e interattiva dove il DNA e le frontiere della biotecnologia saranno raccontate con grande ritmo, in modo scientificamente accurato ma con uno stile coinvolgente e diverso dal solito, grazie alla presenza di due ospiti.

A Carpi l’appuntamento (prima volta nella nostra città) è per venerdì 12 ottobre alle ore 9 al Teatro Comunale (per gli studenti) e al pomeriggio all’Auditorium della Biblioteca multimediale Loria alle ore 14,30 (per i docenti). La tappa della nostra città sarà la più affollata di tutte le cinque edizioni di Geni a Bordo Tour, con 450 ragazzi attesi.

www.geniabordo.it