Gli studenti del Meucci di Carpi presentano la Costituzione ai ragazzi più piccoli

» Carpi

Proseguono nel weekend le iniziative comprese nel programma della rassegna Buon Compleanno Costituzione: venerdì 19 e sabato 20 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12 saranno i ragazzi dell’Istituto Tecnico Commerciale Meucci a spiegare la nostra Carta fondamentale a circa 120 bambini delle primarie e delle secondarie di primo grado cittadine. Coordinata dalla docente Maria Teresa Lupinacci l’iniziativa sarà divisa in due parti. Nella prima alcuni studenti dell’indirizzo Turistico del Meucci faranno da ‘ciceroni’ alle classi che parteciperanno al fine di far conoscere loro la storia del luogo nel quale si inserisce la mostra delle vignette di Ro Marcenaro, visibile nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio.

Nella seconda parte invece le classi di bambini saranno accolte nella Sala Estense del Palazzo dove altri studenti del Meucci, questa volta dell’indirizzo ‘tradizionale’, spiegheranno la Costituzione e le sue origini con l’ausilio di materiali e presentazioni multimediali preparate dagli stessi studenti. E’previsto anche un gioco a quiz tra due squadre di bambini/ragazzi della stessa classe che dovranno dimostrare di aver compreso gli aspetti fondamentali della nostra Carta costituzionale, con premiazione finale.

“I ragazzi hanno lavorato con fantasia e interesse a questo progetto, che propone materiali multimediali e interattivi coinvolgenti – spiega Lupinacci – D’altronde nel nostro istituto esiste già da qualche mese la Via della Costituzione dove si possono vedere le vignette di Ro Marcenaro che illustrano la Carta. Il Meucci non è solo l’istituto diventato recentemente ‘famoso’ per fatti di cronaca: qui si realizzano tanti progetti che potremmo definire di educazione civica e tra l’altro proprio l’11 e 12 novembre prossimo porterò una classe al Senato a Roma perché abbiamo vinto assieme ad altre sette classi d’Italia la possibilità di simulare proprio a Palazzo Madama la presentazione di un progetto di legge scritto in classe”.