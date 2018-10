Tennis, Campionati Nazionali a Squadre. A1 maschile: lo sporting ospita il CT Palermo, A2 femminile in trasferta a Cuneo

» Sassuolo - Sport

Archiviata l’amara trasferta in Puglia, adesso più che mai è grande la voglia di riscatto della squadra maschile dello Sporting. Quale occasione migliore proprio domenica prossima e proprio davanti al pubblico di casa?

Fra le mura amiche dello Sporting, infatti, la formazione sassolese ospiterà il C.T. Palermo, attualmente terzo in classifica, al giro di boa del Campionato Nazionale di Serie A1 con la disputa della prima giornata del girone di ritorno.

Confermata la presenza di Stefano Napolitano e di Enrico Dalla Valle, quest’ultimo impegnato nella rincorsa all’unica wild card italiana disponibile per il Nex Gen Apt Finals di Milano. Agli ordini del capitano Simone Gentili quindi la formazione tipo con Napolitano, Dalla Valle, Leonardi, Della Tommasina, Vianello, Mazzoli, Cerfogli e Tincani.

Compito importante, domenica prossima, anche per le atlete dello Sporting che, in quel di Cuneo, giocheranno una importantissima e delicatissima trasferta.

Dopo l’ultima inaspettata vittoria ai danni del più quotato Siena, le sassolesi, attualmente al secondo posto nella classifica del Campionato Nazionale di A2 con 7 punti, proveranno a tenersi dietro le cuneesi e ad agguantare il Lumezzane, attualmente capoclassifica con 10 punti, che proprio domenica osserverà il turno di riposo.

Formazione tipo per capitan Massimo Nicolini che avrà a disposizione Beatrice Torelli, Valeria Muratori, Giulia Guidetti e Alice Gubertini, sarà invece assente Caterina Greco per problemi fisici.

Ricordiamo che gli incontri della serie A1 Maschile si disputeranno nella struttura indoor dello Sporting Club Sassuolo in Via Vandelli a San Michele dei Mucchietti con inizio alle ore 10. Ingresso libero.