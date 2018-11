Proseguono a Reggio Emilia gli appuntamenti di Unijunior

» Appuntamenti - Reggio Emilia

Prosegue la nona stagione di Unijunior, il progetto che Unimore con l’Associazione Leo Scienza rivolge ai ragazzi fra gli 8 e 14 anni, proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza e alla cultura fatto di lezioni divertenti e ad alto tasso esperienziale, che affrontano temi curiosi, di grande interesse per i più giovani.

Il calendario di questa edizione che si presenta ricco di 16 nuove proposte con viaggi attraverso l’ambiente, l’arte, la mente, l’informatica, la matematica e le profondità del nostro Pianeta, distribuiti tra Modena e Reggio Emilia, ha ora in programma un secondo appuntamento.

Si terrà sabato 10 novembre nell’Aula Magna “P. Manodori” del complesso universitario Palazzo Dossetti (viale Allegri 9) a Reggio Emilia.

Attesi oltre 250 ragazzi che seguiranno le due lezioni, che inizieranno rispettivamente alle ore 15.00 ed alle ore 16.30, tenute dal prof. Gian Paolo Leonardi del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche dal titolo “Dalle bolle di sapone al caffè dell’astronauta, passando per alveari e internet”. I bambini partecipanti verranno intrattenuti con esperimenti live, divertimento e sorprese per scoprire insieme come attraverso le bolle di sapone si possa parlare di matematica e dei suoi legami con altri fenomeni naturali, incluso la progettazione di una “tazzina per astronauti”.

Per iscriversi e consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it