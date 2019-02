Piena fiumi, numerose squadre dei Vigili del fuoco al lavoro

» Modena

Da ieri sera i Vigili del Fuoco sono attivati per le condizioni meteo che hanno comportato la piena dei corsi d’acqua della provincia. Tutta la notte hanno garantito la loro presenza nella Sala Operativa interforze attivata presso il centro di Protezione Civile di Marzaglia.

Durante la notte effettuati interventi di verifica e assistenza in particolare per esondazioni di corsi d’acqua minori in alto appennino zona S.Anna Pelago.

Monitorati dalla mattina le zone golenari e le casse di espansione Secchia e Panaro. Particolare attenzione in mattinata per la criticità delle casse di espansione Panaro.

In via precauzionale supporto Vigili del fuoco Modena sezioni operative da altri comandi Emilia e Veneto.

Aggiornamento ore 15.30

Prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco insieme a protezione civile per l’emergenza piene.

I Vigili del fuoco al momento sono impegnati in via Barchetta a Modena per assistenza alcune famiglie, nel monitoraggio argini Panaro e altre attività di emergenza e verifica.