La Biblioteca Comunale Mabic di Maranello, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena organizza una lettura ad alta voce a cura dei volontari dell’associazione Librarsi. Appuntamento martedì 19 febbraio alle ore 17 con le “Favole al telefono” per bambini e bambine da 3 a 6 anni, presso la Biblioteca di Maranello Mabic in Via Vittorio Veneto 5.