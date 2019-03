A1 Milano-Napoli: chiusura della stazione di Parma

» Regione - Viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli è stata programmata la chiusura della stazione di Parma, per consentire lavori di riqualificazione e miglioramento nel tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo, che verrà ampliato per agevolare ulteriormente i flussi in entrata e in uscita. L’installazione del cantiere è stata pianificata e condivisa di concerto con la Prefettura, il Comune di Parma e la Polizia Stradale. L’impiego di squadre di lavoro su turni avvicendati ha reso possibile contrarre al minimo i tempi necessari, programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, nei primi 5 giorni e continuantivamente nei successivi dieci per completare l’intervento il 25 marzo.

Le chiusure della stazione di Parma saranno così articolate: