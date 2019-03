La Lista civica “Fiorano-Uniti per crescere” parteciperà alle prossime elezioni comunali

» Fiorano - Politica

La Lista civica “Fiorano-Uniti per crescere” parteciperà alle prossime elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Fiorano Modenese previste per domenica 26 maggio 2019. L’obbiettivo è quello di dare continuità al cammino intrapreso cinque anni, forti anche del risultato già ottenuto nelle precedenti consultazioni amministrative del 2014 in cui la lista si attestò al 3.9% dei consensi.

Uniti per Crescere, raccoglie varie anime e personalità e in questi anni ha continuato a convogliare in sé idee e sentimenti della comunità locale riuscendo a tenere insieme persone di diversa estrazione sociale e politica, focalizzando il proprio impegno su diversi e importanti obbiettivi: tutela dell’ambiente, del territorio produttivo e delle sue straordinarie peculiarità, tutela dei cittadini, qualità della vita e trasparenza nell’azione amministrativa.

La lista vuole essere progetto civico di ampio respiro che raccolga tutte le sensibilità della nostra società, da quelle politiche a quelle civili, dal mondo dell’associazionismo a quello del volontariato, senza connotazione di partito, ma con la sola missione di contribuire nel migliorare la qualità della vita dei concittadini ponendo sempre al primo posto il Comune di Fiorano Modenese ed i sui abitanti.

(Orlandi Matteo, Grazioli Antonio, Porcaro Alfonso, rappresentanti “Fiorano-Uniti per Crescere”)