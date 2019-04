Stop al fumo: con l’Azienda USL si può

Sono circa 350 i cittadini che, nel 2018, hanno partecipato ai 20 corsi antifumo organizzati dall’Azienda USL di Modena, presente su tutti i distretti per accompagnare chi vuole dire addio a sigarette, sigari e tabacco in genere. Il prossimo appuntamento è al Centro antifumo di Carpi, dove il corso per smettere di fumare avrà inizio lunedì 29 aprile. A Vignola invece incontri al via lunedì 6 maggio, mentre a Sassuolo si comincia lunedì 20 maggio. Per tutti e tre i percorsi, di 10 incontri ciascuno, sono ancora disponibili alcuni posti.

Altri corsi sono in fase di organizzazione negli altri Centri antifumo della provincia: in base al Distretto di residenza, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria del Centro antifumo più vicino per avere informazioni sui corsi e conoscere le date di inizio. Tutti i corsi sono gratuiti, non prevedono pagamento del ticket.

“I corsi di gruppo per smettere di fumare – sottolinea Massimo Bigarelli, Coordinatore del progetto tabaccologico dell’Azienda USL di Modena – utilizzano una metodica di tipo cognitivo-comportamentale, hanno una durata di due mesi e con 10 incontri di due ore l’uno.

La forza del metodo sta nell’auto mutuo aiuto tra i fumatori che partecipano al gruppo e nel percorso di consapevolezza sui meccanismi della dipendenza. Particolare attenzione viene posta anche alla prevenzione delle ricadute per consolidare nel tempo i risultati raggiunti con il corso. Al gruppo si accede dopo un colloquio preliminare; è possibile inoltre effettuare consulenza pneumologica. Smettere di fumare è un’azione importante per la nostra salute e per quella delle persone che ci circondano. Affrontare la dipendenza con uno sforzo minimo, oggi è possibile – conclude Bigarelli – imparando insieme a dei compagni di viaggio le regole fondamentali per smettere e per restare non fumatori per il resto della propria vita”.

I dati

Gli ultimi dati disponibili, quelli del Sistema di sorveglianza Passi riferiti al periodo 2014-2017, dicono che a fumare in provincia di Modena è il 28% delle persone tra 18 e 69 anni, vale a dire oltre 129mila persone. Una percentuale in linea con quella regionale e con quella nazionale. Pochi sono i fumatori occasionali (4%) mentre il 26% è un forte fumatore (20 sigarette o più al giorno). Poco meno del 2% le persone 18-69enni che hanno riferito di utilizzare la sigaretta elettronica, pari a circa 11mila e 900 persone (il 5,9% fa uso di entrambe).

L’elenco dei Centri antifumo dell’Azienda USL di Modena