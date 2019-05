Cento anni di tennis nel libro di Luca Bottazzi: presentazione ad Albinea

Si intitola “Tennis – 100 anni di storie” il libro di Luca Bottazzi che sarà presentato domenica 5 aprile, alle 16.30, nella sala civica di via Morandi 9 (ingresso libero).

L’autore sarà presente e dialogherà con il giornalista sportivo reggiano Nicola Bonafini. Bottazzi è anche autore del volume “Il Codice del Tennis Bill Tilden, arte e scienza del gioco”. Ha giocato nella nazionale italiana di tennis ed è stato sparring partner di Björn Borg. Attualmente è direttore della scuola R.I.T.A. Tennis Academy, voce tecnica per SKY Italia e docente al Master in Marketing e Comunicazione dello Sport all’Università IULM di Milano. Il suo ultimo libro racconta, in modo semplice e appassionato, la storia del tennis dalle sue origini all’attualità. Il testo, introdotto dal pluricampione di Wimbledon John Newcombe e dallo storico americano della Hall of Fame Richard Hillway, si articola in dieci distinte “Ere”. Ognuna di esse è corredata da apposite appendici che in poche righe fungono da cornice ai passaggi principali di ciascuna epoca. In conclusione, si tratta di “un libro indispensabile”, così lo “scriba” Gianni Clerici lo ha definito sulle pagine del quotidiano “La Repubblica”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Albinea. Per informazioni telefonare allo 0522.590262 o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.