Nonantola, oltre 200mila euro per il primo stralcio di lavori su tratti stradali

Gli interventi prioritari riguardano l’asfaltatura di via Cesare Battisti, Via Luxeburg, Via Kuliscioff e via Vaccari per in centro urbano, oltre a via Erbedole in frazione via Larga. Sono previsti interventi anche in alcuni tratti della viabilità a forte passaggio veicolare, come in via Mavora e via Mislè, o particolarmente degradati come in via Due Torrioni e Strada Maestra di Rubbiara-Bagazzano. Tutti interventi funzionali al miglioramento della sicurezza stradale.

Più sicurezza anche per pedoni e ciclisti

Infine sono in programma interventi di ripristino della ciclabile di Via della Partecipanza in frazione Casette, di alcuni tratti di viabilità nel quartiere Masetto, oltre al riordino del tratto di collegamento pedonale tra Via Roma ed il portico di Via Vittorio Veneto. Questi interventi sono il proseguimento di un piano di manutenzione ordinario e straordinario, elaborato negli anni scorsi, in attesa di avere risorse sufficienti per rispondere ulteriormente, e in modo adeguato, alle varie esigenze presenti sul territorio.