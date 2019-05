L’incontro con Luca Lombroso spostato nel vicino Centro Culturale di Via Vittorio Veneto

L’incontro con Luca Lombroso spostato nel vicino Centro Culturale di Via Vittorio...

Oggi, sabato 11 maggio l’incontro “Cambiamenti climatici: la sfida 1,5°C gestire l’inevitabile, evitare l’ingestibile” con il meteorologo Luca Lombroso, previsto alle ore 16 al Teatro Astoria, è stato spostato nel vicino Centro Culturale di Via Vittorio Veneto.

Resta confermato al Teatro Astoria l’incontro alle ore 18.30, all’Astoria del giornalista Leo Turrini con Gianlorenzo Blengini, allenatore di pallavolo e dal 2015 commissario tecnico della Nazionale Italiana Maschile.

Si svolgerà al Teatro Astoria anche lo spettacolo con David Riondino e i Khorakhanè, omaggio a Fabrizio De André e ad una delle sue più significative raccolte di racconti in versi, ovvero “La Buona Novella”, con la partecipazione della Banda Flos Frugi di Fiorano.

Alle 21 è confermato al Centro Culturale Via Vittorio Veneto il cantautore modenese Davide Turci. Confermata anche l’apertura dello stand gastronomico in Parrocchia e quella dell’Avf in piazza.

Domenica 12 aprile, rinviata a data da destinarsi Bellezze in Bicicletta, sono confermati a Villa Cuoghi lo spettacolo di burattini alle ore 16.30, lo spettacolo serale al Cerntro Culturale con Genna & Andre Acoustic Blues Soul.

Lo spettacolo previsto in piazza si terrà al teatro Astoria, sempre alle ore 21. E’ “Il Mondo in Musica”, un appassionante viaggio fra rondò veneziano, musiche napoletane e classici mondiali.