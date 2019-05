Maggio Fioranese 2019: gli eventi principali di domenica 12 maggio

Prosegue il primo week-end del Maggio Fioranese 2019, con mostre d’arte, spettacoli musicali, spazi dedicati al ballo, stand per gli amanti del buon cibo e mercati di qualità.

Domenica, per tutto il giorno, continua il tanto atteso e apprezzato appuntamento con il Mercato Versilia Forte dei Marmi, dalle 8 alle 23.

Per gli amanti dell’arte non mancano gli appuntamenti: domenica, dalle 16 alle 19.30, nel centro di Fiorano, “Il piacevole gusto per l’arte metropolitana”, a cura dell’Associazione INArte; sempre domenica, alle 18, inaugurazione delle installazioni degli artisti di ArteVie, animazione per i bambini a cura dell’associazione “Dimondi clown” e “Bolle di sapone” realizzate dal mago Pasticcio a cura dell’associazione INArte, mentre alle 17 inaugurazione della mostra di pittura “Scenari di arte” a cura dell’ Associazione “Arte e Cultura”, ospitata dalla Casa delle Arti Vittorio Guastalla.

Alle 16.30, a Villa Cuoghi, spettacolo di burattini “O Giove Giove, chi la fa l’aspetti con Sandrone Fagiolino e Brighella”, commedia dei tradizionali burattini modenesi, a cura de “La compagnia dell’ocarina bianca e Il meraviglioso mondo dei burattini”, in collaborazione con il Circolo Nuraghe.

Nel corso della serata il centro di Fiorano si riempirà di musica: Piazza Ciro Menotti farà da cornice a “Il Mondo in Musica”, un appassionante viaggio fra rondò veneziano, musiche napoletane e classici mondiali e presso il Centro Culturale Via Vittorio Veneto si esibiranno “Genna & Andre acustis blues soul”. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. In caso di maltempo lo spettacolo “Il Mondo in Musica” si terrà al Teatro Astoria.

Due gli stand gastronomici presenti domenica: uno a cura dell’A.V.F. presso Piazza Martiri Partigiani Fioranesi e uno a cura dei volontari della Parrocchia di Fiorano presso il Salone del Pellegrino, di fianco al Santuario; domenica 12 maggio il menu prevede i ciacci dei maestri ciacciari di Frassinoro.

Quest’anno il “Quartiere latino”, punto di riferimento per gli amanti dei balli latino americani, si terrà per la prima volta presso il Parco XXV Aprile; i più piccoli potranno divertirsi presso l’area divertimento “L’Isola che non c’era…”, in Piazza Casa del Popolo, che si riempirà per l’occasione di gonfiabili, giochi e animazione.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito www.maggiofioranese.it e la pagina Facebook Maggio Fioranese.