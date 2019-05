In ricordo di Luciano Pierotti, protagonista nella comunità spezzanese e fioranese

Si è spento ieri, sabato 11 maggio 2019, all’età di 74 anni, Luciano Pierotti, cavaliere della Repubblica, protagonista della sua comunità spezzanese, del volontariato e dell’impegno nel Comune di Fiorano Modenese e della comunità di Rumuruti in Kenia. Ne hanno dato il doloroso annuncio la moglie Mara e il cognato Maurizio, insieme ai parenti e ai tanti amici. Questa sera, domenica 12 maggio, alle ore 19 sarà recitato il Rosario nella chiesa parrocchiale di Spezzano dove domani, alle ore 15 si celebreranno i funerali.

Il sindaco Francesco Tosi ricorda che “Luciano Pierotti era una di quelle persone che sono un tutt’uno con la storia del suo paese, Spezzano. Per questo non mi sembra vero che non sia più tra noi. Ha dedicato tempo e risorse della propria vita alla solidarietà e all’associazionismo, lavorando per ravvivare la comunità di cui faceva parte fin da bambino. Anche in Kenya molti saranno tristi oggi all’apprendere della scomparsa di Luciano. Sono vicino alla moglie Mara, che tanto lo ha sostenuto anche nella malattia e nella sofferenza”.

Luciano Pierotti è stato un punto di riferimento per gli alpini fioranesi e la sua attività è stata riconosciuta nel 2014, ottenendo il premio nazionale di ‘Alpino dell’anno’ con la seguente motivazione: “Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini dal lontano 1967 dopo il congedo militare, l’alpino Luciano Pierotti si dedica anima e corpo al suo gruppo, del quale diventa responsabile a soli 24 anni, incarico che ricoprirà sino al 1997. Numerose sono le sue iniziative negli anni, essendo animato da un non comune senso di solidarietà e da una notevole capacità organizzativa. Inizia il suo operato con la costruzione dell’asilo di Rossosch (Russia) e prosegue nella ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, delle Marche e dell’Abruzzo. Costante la beneficenza verso persone bisognose e anziane del circondario, ma anche verso paesi lontani come l’Argentina o il Kenia, dove ha provveduto a costruire un refettorio, una chiesa e una casa per le Suore di S. Teresa di Calcutta. Sempre in Kenia, a favore dei missionari, Luciano ha patrocinato la costruzione di un asilo per 400 bambini con annesso un parco giochi. Grazie alla sua caparbia volontà, sempre sostenuto dall’infaticabile signora Mara, ha costituito 2 fondazioni onlus, la ‘Spes’ per l’adozione di bambini a distanza e ‘Africa nel cuore’ per la realizzazione di un dispensario in Kenia, inaugurato nel 2009 e dotato in seguito di un pozzo e di pannelli solari. Con gli anni nel villaggio di Romuruti sono state costruite la chiesa, la scuola, un collegio per ragazze e un caseggiato per trenta persone”.

Molto altro ha fatto Luciano Pierotti per beneficenza e per impegno civico, ad esempio fondando l’associazione Fiera di San Rocco che nel 1996 ha promosso la rinascita di un evento tornato ad essere il più importante della comunità.