Modena fa incetta di titoli ai 51.esimi Campionati Nazionali di Nuoto Giovani UISP

Riccione – Si è conclusa anche l’edizione 2019 dei nazionali di nuoto Uisp. Con il successo per società del River Borgaro che dalla magica cornice dello Stadio del nuoto riporta il successo in Piemonte, all’8° posto troviamo l’Olimpia Vignola che rientra con 7 ori 5 argenti e 4 bronzi.

I successi premiano individualmente Mattia Cantelmo che fa il bis 100 rana-100 farfalla jun, Simone Gozzoli, a segno neli 100 dorso, Giorgia Guerra nei 100 rana assoluti e Marco Fratta nei 50 dorso es.B. Titolo che premia anche le staffette 4×100 stile libero femmine assolute di Guerra, Vicini, Cotignoli, Pozzi e la 4×100 sl junior maschile di Cantelmo, Gozzoli, Tosi, Montanari.

Troviamo al 12° posto Maranello Nuoto che con i titoli di Anna Soli, Riccardo Bartolacelli e Lorenzo Guerzoni porta a casa anche, 2 argenti e 3 bronzi che arricchiscono il medagliere assieme a tantissimi piazzamenti.

In 15^ posizione l’Ondablu di Formigine che sale sul gradino alto per 6 volte Alla doppietta di titoli individuali di Carlo Alberto Baraldi e al singolo di Valeria Fontana nei 200 misti, vanno aggiunti 5 argenti e 2 bronzi. Il team chiude la trasferta dal gradino più alto del podio anche nell’ultima gara con la staffetta mista stile, ma le staffette quel gradino lo hanno salito per 3 volte. Tra queste spicca l’esaltante 4×50 mista di Baraldi, Bellei, Leprai e Fagnini che ha centrato il record della manifestazione.

Il Nuoto Club Sassuolo incassa 3 ori e 1 argento con Linda Giulani. I titoli premiano Lorenzo Asinari nei 100 dorso mentre Martina Mecugni doppia i 50 con i 100 stile libero in cui stabilisce il record della manifestazione e contribuiscono alla 31.ma posizione del sodalizio nella classifica generale.