Capezzera: “Rifiuto strumentalizzazioni politiche sul caso Giulio Regeni e sulla mia persona”

“Durante il mio primo intervento in consiglio comunale avevo auspicato che il centrosinistra facesse un opposizione costruttiva e non si limitasse a sterili critiche, invece sono stato subito smentito.

Apprendo che il sign. Davolio muove verso di me delle critiche riguardo la mia NON presa di posizione sulla polemica nata qualche giorno fa, inerente allo striscione su Giulio Regeni tolto dal balcone del comune. Non sono intervenuto perchè quello che è accaduto non è un atto politico, come il Partito Democratico vuole farlo passare. Io, come tutti i cittadini onesti, voglio che sia fatta luce sulla sua morte e spero che i genitori possano avere al più presto giustizia, chi ha detto il contrario?

La sinistra non sa più cosa inventarsi, la loro politica è basata solo su strumentalizzazioni, si sono svegliati ora sul caso REGENI, dopo 3 anni di silenzio, come se bastasse appendere uno striscione per avere la coscienza pulita; infatti quali sono state le iniziative volte al ricordo del giovane ricercatore morto in Egitto?…zero.

Non accetto da nessuno dirmi di far parte della vecchia politica e di essermi sottomesso alla logica degli schieramenti; io ho le mie idee, le mie convinzioni, i miei principi, che non saranno mai scalfiti, ne interessi partitici ne da strumentalizzazioni di questo tipo. Io vado avanti per la mia strada”.

(Davide Capezzera, Capogruppo Forza Italia Sassuolo)