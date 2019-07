Modifiche alla viabilità in centro a Fiorano

Fino a martedì 9 luglio è stata disposta la chiusura di un tratto di via Vittorio Veneto, in centro a Fiorano, per i lavori di rifacimento della rete gas, propedeutici all’intervento di riqualificazione del centro storico.

Il tratto di via Vittorio Veneto interessato va da via Gramsci a via Marconi, la chiusura è disposta in entrambi i sensi di marcia.

Fino a venerdì 5 luglio e da lunedì 8 a martedì 9 luglio sarà comunque possibile raggiungere le attività commerciali di via Veneto ed utilizzare i posti auto antistanti la piazza Ciro Menotti. Sabato 6 e domenica 7 luglio la via Vittorio Veneto sarà aperta al traffico.

E’ comunque consentito il transito ai residenti, ai veicoli destinati al carico e allo scarico delle merci alle attività commerciali, ai mezzi di soccorso, ai veicoli provenienti da Sassuolo nel tratto che consente l’accesso al parcheggio retrostante la banca Carisbo, ai mezzi delle onoranze funebri durante i funerali presso la chiesa parrocchiale di Fiorano.

I percorsi alternativi da Maranello verso Sassuolo e viceversa saranno pre-segnalati.

Il percorso dalla rotatoria di via Statele est, su via Santa Caterina e poi sulla circondariale San Francesco sarà obbligatorio per i mezzi Seta, autobus ; autocarri autorizzati al carico e scarico, diretti da Maranello verso Sassuolo); mentre per la stessa tipologia di veicoli diretti da Sassuolo a Maranello sarà obbligatorio percorrere via Statale ovest, via Lamarmora, via circondariale San Francesco, via Santa Caterina e via Statale est. Occorre prestare attenzione alla segnaletica e guidare con prudenza.