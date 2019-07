Etra Festival prosegue domani a Vignola con la comicità di Flavio Oreglio

Conosciuto dal grande pubblico per la trasmissione televisiva Zelig, Flavio Oreglio domani sabato 6 luglio sarà protagonista di Etra Festival. Appuntamento a Vignola, in provincia di Modena, nella storica Piazza dei Contrari, a partire dalle ore 21.00 con accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, per un monologo comico che farà divertire il pubblico tra sketch e recital.

Oreglio è laureato in Scienze Biologiche con specializzazione in Ecologia. Appassionato insegnante di scienze e matematica, ha abbandonato la docenza per dedicarsi a un’eclettica attività artistica al confine tra teatro, cabaret, musica e scrittura. Musicista, attore, cultore del Teatro Canzone, si esprime da sempre coniugando riflessione e umorismo, satira e poesia, pensiero e impegno civile. La sua produzione artistica si articola attraverso progetti multimediali e pluriennali che dal 1985 ne caratterizzano l’attività. Dopo gli “Scritti giovanili” (1976 – 1977) e l’opera prima “Ridendo e sferzando” (1985 – 2000) diventa un caso editoriale (due milioni di copie vendute) con la trilogia de “Il momento è catartico” (2000 – 2005) cui faranno seguito “Siamo una massa di ignoranti parliamone” (2005 – 2010) e “Storia curiosa della scienza” (2011 – 2015). Nel 2015 ha sospeso i lavori per celebrare il “Trentennale on stage”. L’attività è ripresa, su nuove basi, nel 2019. Parallelamente all’attività artistica personale, dal 2000 ha costituito e coordina il Centro Studi Musicomedians (www.musicomedians.it) dedicato alla ricerca sulla storia del cabaret e alla riproposta dello spirito originario del genere. Dall’attività del CSM è nato l’Archivio Storico del Cabaret Italiano (www.archiviocabaret.it) che ha sede a Peschiera Borromeo con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Oreglio ha raccontato nel dettaglio la sua storia nei due volumi della sua “Una vita contromano – autobiografia non autorizzata” pubblicati da Primula Editore di Voghera (PV) in occasione del Trentennale.

Etra Festival prosegue venerdì 12 luglio con Ivano Marescotti. Con la direzione artistica di Andrea Candeli e Andrea Santonastaso e a cura della Fondazione di Vignola, il Festival è organizzato in collaborazione con il progetto di restauro multimediale SOGNO O SON DESTE, il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival e Artinscena, ed è patrocinato dal Comune di Vignola.

Il programma completo e gli scatti di accompagnamento di Etra 2019 si possono trovare on line sulla pagina Facebook del Festival: https://www.facebook.com/etrafestival/