Lunedì la nuova AI Academy Unimore ospita un evento promosso da NVIDIA

L’AI Academy di Unimore è sulla pista di lancio per dare vita al più grande centro di ricerca di Intelligenza Artificiale, specializzato in Machine e Deep Learning e in Computer Vision. Il primo passo è previsto per la giornata di lunedì 8 luglio, a partire dalle ore 13.00, quando presso il Tecnopolo di Modena (Edificio MO52 – via Vivarelli 2) si terrà il primo “NVIDIA Inception Event” italiano. Si tratta di una giornata organizzata da NVIDIA, dal laboratorio AImageLab e dalla neonata AI Academy Unimore, che mette a fattor comune università, imprese e giovani start-up.

Durante la giornata seguiranno una sessione di brevi interventi e presentazioni di start-up italiane ed internazionali che operano nel mondo dell’health care, del fintech, della Computer Vision e del Natual Language Processing. A conclusione della giornata NVIDIA metterà a disposizione una GPU Titan RTX per la migliore presentazione, e terrà una live demo del supercomputer NVIDIA DGX.

La nuova AI Academy raccoglie il patrimonio di competenze e ricerche condotte in 20 anni nei laboratori AImageLab di Unimore, una struttura che ha avuto modo di acquisire una grande rilevanza e prestigio sia Italia che all’estero, si avvale già ora del lavoro e della passione di oltre 25 ricercatori impegnati su queste tematiche di ricerca.

NVIDIA Corporation è un’azienda produttrice di processori grafici, GPU per l’apprendimento profondo e componenti per prodotti multimediali per PC e console come la prima Xbox, PlayStation 3 e Nintendo Switch. Il suo quartier generale è a Santa Clara in California (USA).