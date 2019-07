Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Ginanza di Bologna. al Generale Cervi subentra il generale Filippi

Con una cerimonia svoltasi presso la caserma “Sottobrigadiere Antonio Vaiani” sede del Comando Provinciale di Bologna, presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, è avvenuto il passaggio di consegna tra i Generali di Brigata Luca Cervi e Gianluca Filippi.

Il Generale di Brigata Luca Cervi lascia il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna per assumere l’incarico di Capo di Stato Maggiore presso il Comando Regionale Toscana.

I tre anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle bolognesi sono stati particolarmente intensi ed hanno consentito di realizzare numerose iniziative a favore del personale e di conseguire importanti risultati in tutti i settori di interesse istituzionale, dall’accertamento di evasioni fiscali in ambito nazionale ed internazionale alla tutela della spesa pubblica, dalla lotta contro la criminalità economico-finanziaria a quella organizzata, dal contrasto al traffico internazionale di droga a quello di valuta. Particolare attenzione è stata posta, poi, nella stretta collaborazione con le altre forze di Polizia in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, che ha visto impegnato il Corpo in tutte le iniziative contro il degrado e al ripristino della legalità in ogni suo settore.

Il Generale di Brigata Gianluca Filippi 50 anni, originario di Pontecorvo (FR), è entrato in Accademia nel 1988. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi ruoli di comando operativi e addestrativi, ha inoltre svolto incarichi di staff presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e il Primo Reparto del Comando Generale del Corpo

Già Comandante Provinciale di Lucca, ha nell’ultimo biennio ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, ove ha diretto e coordinato, in ambito nazionale, delicatissime inchieste.

Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-finanziaria, in Giurisprudenza ed in Economia e Commercio 1° livello, il Generale Filippi ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria ed ha conseguito inoltre il Master di 2° livello in “diritto tributario dell’impresa” ed il Master, 1° e 2° livello, in “Alta Specializzazione in Diritto Amministrativo Militare”.