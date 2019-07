Spilamberto: cordoglio per la scomparsa di Loris Brighenti

Cordoglio da parte dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Loris Brighenti. Loris aveva 72 anni. Importante il suo ruolo per la vita della comunità, per il suo impegno politico ed amministrativo. Iniziò a fare politica nel 1966, anno in cui si iscrisse al PRI. Molte le sue esperienze come amministratore: è stato Consigliere Comunale, ha ricoperto la carica di Assessore all’Ambiente e al Bilancio e agli Affari Generali ed infine la carica di Presidente del Consiglio nel primo mandato di Francesco Lamandini. Era un uomo di una onestà irreprensibile per il quale i valori di libertà, democrazia e repubblica stavano al fianco, come importanza, alla famiglia. Uomo buono, modesto, discreto, attento e preciso. La libertà per lui è sempre stata al 1° posto, il valore più importante da difendere.

Condoglianze a tutta la famiglia, in particolare alla moglie Ilona ed ai figli Stefano ed Adriano.