“Note e Arte nel Romanico”, sabato sera a Rocca Santa Maria di Serramazzoni

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il suo quarto appuntamento che avrà luogo Sabato 27 luglio 2019, alle ore 21, presso la Pieve Romanica di Santa Maria Assunta, a Rocca Santa Maria di Serramazzoni.

Protagonisti della serata saranno il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi e l’organista Maurizio Maffezzoli con il programma “Suoni e voci di Giubileo”, un intenso concerto dedicato alle composizioni sacre più suggestive per organo e voce composte dal ‘500 all’800.

Elisabetta Pallucchi, mezzosoprano, è nata e vive a Spoleto.

Si è diplomata in Canto al conservatorio di Pescara con il massimo dei voti e la lode ed in Didattica della Musica presso il Conservatorio di Perugia.

Ha conseguito la Laurea di II livello in Canto Barocco sotto la guida di Gloria Banditelli ottenendo il massimo dei voti e la lode.

Dal 2004 si dedica principalmente alla musica antica con incursioni nel repertorio cameristico romantico e contemporaneo ed in quello operistico.

Ha cantato in festival nazionali ed internazionali come il Festival delle Nazioni (Città di Castello), il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, OperaInCanto (Terni), Segni Barocchi (Foligno), Festival Transeuropeen (Rouen), Emilia Romagna Festival, Festival Pianistico di Spoleto, Hoors Sommaopera (Svezia), TLR Classica (Macerata), MusicaSacraFestival, Festival dei Due Mondi (Spoleto), Festival Villa Solomei (Perugia), Stagione concertistica di musica antica Seicentonovecento (Pescara), Festival Concertistico Internazionale (Regione Veneto), Festival Organistico Internazionale (Venezia), Festival Federico Cesi (Terni), Menuhin Festival di Gstaad (Svizzera), Festival de Ushuaia (Argentina), Brinkhall Summer Concerts di Turku (Finlandia), Waterloo Festival (Londra), Festival International Orgues Historiques (Francia), Festival Autunno Barocco (Napoli).

Ha registrato per Radio Vaticana, per RadioRai Tre, per Brillant Classics e per Bongiovanni.

Affianca all’intensa attività concertistica l’attività didattica.

Maurizio Maffezzoli, nato a Como nel 1974, diplomato in Organo e Composizione Organistica con il M° Wijnand Van De Pol, Clavicembalo con il M° A. Fedi e Didattica della Musica con il M° A.M. Freschi presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia. Ha approfondito gli studi con A. Fedi, F. Munoz. Tagliavini, Tamminga e Vogel. Ha al suo attivo numerosi concerti, in Italia e all’estero, sia come solista che in formazioni cameristiche (Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival Organistico Umbro, Concerti di Vasto, Itinerari organistici a Pisa, Festival organistico di Viterbo, Hermans Festival, Festival International Orgues vallées Roya- Bavera -Francia- Organ Festival di Tokyo,Concerti d’organo a Varsavia, Città del Messico, Helsinky).

Dirige il Coro “Monti Azzurri”di Pievebovigliana (MC), il coro di voci bianche, dei ragazzi e adulti di “Helvia Recina” di Villa Potenza. Oltre al cd ”Organum contra Organum”, ha effettuato diverse incisioni discografiche: la “Messa di S. Rita” per coro, organo e percussioni di Mauro Zuccante, musiche di B. Somma per coro e organo e ha partecipato al dvd “Terra d’organi” per la provincia di Macerata. È presidente dell’associazione musicale “Organi-Art & Borghi” di Camerino con cui organizza il Festival organistico “Terra d’Organi Antichi”, giunta quest’anno alla sua XIV edizione e organista titolare dell’organo di S. Caterina d’Alessandria di Comunanza (FM).