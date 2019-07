Piantine gratuite dai vivai regionali, a Maranello si può fare richiesta al Comune

Anche quest’anno è possibile fare richiesta di assegnazione gratuita delle piantine prodotte nei vivai forestali regionali. La domanda deve essere presentata entro il 7 settembre al Servizio Ambiente e Patrimonio Pubblico del Comune di Maranello in Via Vittorio Veneto 9, il lunedì mattina su appuntamento, il mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30 o inviandola via e-mail. La domanda è disponibile sul sito Internet del Comune. L’assegnazione delle piantine è subordinata all’effettiva disponibilità presso i vivai regionali, il lotto minimo richiedibile è di 300 piante da mettere a dimora su aree di almeno 5.000 mq. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare i numeri 0536/240071 – 240070.