Si avvia a conclusione il week end da bollino rosso

È positivo il bilancio del weekend di esodo estivo di fine luglio, contraddistinto da bollino rosso, sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane). Nonostante il maltempo che ha interessato sabato e domenica diverse regioni, in particolare nel Nord e nel Centro Italia, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità dovute all’aumento dei flussi di traffico.

Nel pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato si sono concentrate gran parte delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche. Traffico sostenuto, in particolare, lungo i seguenti itinerari: in Friuli Venezia Giulia, sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 verso i valichi di confine; lungo la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, la SS26 “della Valle D’Aosta”, la SS51 “di Alemagna” e la SS309 “Romea”; lungo le direttrici SS1 “Aurelia”, SS16 “Adriatica”, SS106 “Jonica” e SS18 “Tirrena Inferiore”; traffico intenso anche sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” e, in Sicilia, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e la Tangenziale di Catania.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, la circolazione nel tardo pomeriggio e nelle ore serali sarà caratterizzata soprattutto dai rientri dal weekend. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22.00 di questa sera.

In Liguria è stata riaperta al traffico in tarda mattinata la strada statale 1 “Via Aurelia” ad Arenzano (GE), chiusa nel corso della notte per allerta meteo arancione.

Sulla strada statale 2 bis “Via Cassia Veientana” è stata riaperta in mattinata la carreggiata in direzione Roma all’altezza del km 1,000, precedentemente chiusa per un allagamento del piano viabile dovuto al maltempo. Rallentamenti con code a tratti si sono registrati nel pomeriggio sulla SS148 “Pontina”, in direzione Roma, per un incidente tra due veicoli al km 34,800.

Riaperta nel primo pomeriggio la strada statale 688 “di Mattinata”, in provincia di Foggia, precedentemente chiusa in corrispondenza della galleria San Benedetto per un incidente che ha coinvolto tre veicoli, causando il decesso di due persone.

Si ricorda che la mattinata di sabato prossimo, 3 agosto, è contraddistinta da bollino nero in previsione delle grandi partenze lungo gli itinerari delle vacanze.

Le informazioni sulla viabilità lungo la rete Anas sono disponibili nel sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientianas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

CCISS Viaggiare Informati del ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore H24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine settimana.

Inoltre, bollettini di viabilità sono trasmessi anche sulle radio partner di Anas: Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio), Radio Margherita (Sicilia) e Radio Sintony (Sardegna). Tutte le info su frequenza e orari su www.stradeanas.it/info-viabilità/radio-partner.