Asfaltature e rotatoria Via La Marmora

“Nel mese di agosto si apriranno i primi cantieri stradali, per sfruttare l’estate e la chiusura delle aziende – spiega l’assessore Monica Lusetti – Da settembre potremo poi partire con interventi sistematici su ampia parte del territorio grazie all’aggiudicazione dell’appalto da un milione di euro. Oltre a tenere in considerazione le segnalazioni dei cittadini, si partirà con le strade più critiche e non si tratterà solo di asfaltatura, ma anche di riqualificazione di marciapiedi, segnaletica e di pronto intervento al fine di garantire sempre la sicurezza”.

Attualmente sono già in corso diversi interventi tra cui la riasfaltatura di alcuni tratti stradali particolarmente ammalorati; è appena stata conclusa la riorganizzazione dello svincolo tra Via Viazza 1° Tr. e Via Quattro Passi, che garantirà maggiore sicurezza; si lavora al rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale in diversi punti del territorio mentre è in fase avanzata di realizzazione il tratto di pista ciclabile sulla Via Canaletto (mancano solo l’asfaltatura finale e la segnaletica).

Avranno inizio entro il mese di agosto importanti cantieri per la riasfaltatura di Via del Santuario, del tratto nord di Via del Canaletto e della rotatoria di Via Ghiarola Nuova all’intersezione con Via Pedemontana.

Anche l’iter progettuale per la riqualificazione di Via Vittorio Veneto sta procedendo; è stato infatti ottenuto l’assenso incondizionato da parte della Soprintendenza al progetto definitivo, per cui si potrà completare il progetto esecutivo e procedere alla gara di appalto dei lavori.

Per la rotatoria all’incrocio fra Via San Francesco d’Assisi, Via La Marmora e la strada di accesso al comparto Cisa-Cerdisa, l’impresa incaricata dalla proprietà procederà a ripristinare la percorrenza normale sulla circondariale, mantenendo soltanto il divieto di svolta a sinistra per chi proviene da Via La Marmora. I lavori di ripristino sono previsti da mercoledì 7 a venerdì 9 agosto.