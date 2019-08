Lunedì 19 il raduno della nuova Canovi Coperture Sassuolo

Quattro mesi dopo la conclusione del campionato, la Canovi Coperture Sassuolo è pronta per alzare il sipario su una nuova stagione, la seconda con la formazione sassolese in Serie A2. Lunedì 19 agosto, alle 17.00, le giocatrici e tutto lo staff neroverde si raduneranno alla Palestra della Consolata di Sassuolo per dare ufficialmente inizio alla stagione 2019 – 2020.

Coach Barbolini ed il suo staff avranno a disposizione fin da subito l’intero roster: potranno quindi contare sulle palleggiatrici Pasquino e Pincerato, sull’opposto vice campione del mondo Under 20 Malual, sulle centrali Fava, Rebecka e Tatijana Fucka, sulle schiacciatrici Cvetnic, Ghezzi, Mambelli e Zojzi e sui liberi Falcone e Scognamillo.

Aggregata alla prima squadra ci sarà anche Kate Antropova, opposto classe 2003 già nel settore giovanile sassolese nella scorsa stagione.

Per quanto riguarda la preparazione, le neroverdi inizieranno lunedì con i test fisici di routine e con una seduta pesi. Da martedì, le ragazze di coach Barbolini saranno impegnate in una doppia sessione giornaliera: al mattino, a giorni alterni, svolgeranno allenamenti in piscina allo Sporting di Sassuolo o in palestra alla Consolata (pesi e palla) mentre nella sessione serale si alleneranno sulla sabbia presso i campi di Corlo.