Cambio al Comando del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia

Si è svolta questa mattina la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Reggio Emilia, nel corso della quale il Ten. Col. Lello Pisani ha ceduto il Comando al Ten. Col. Gianluca Piccini, dopo aver retto per 3 anni l’impegnativo incarico.

Il Ten. Col. Lello Pisani è destinato alla sede di Milano, per assumere un delicato incarico nell’ambito del Nucleo PEF a quella sede. Sotto la sua guida il Nucleo PEF di Reggio Emilia ha conseguito importanti risultati sul fronte della lotta all’evasione fiscale ed al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria è il Ten. Col. Gianluca Piccini, 48 anni, laziale, sposato, con due figli, laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economico – Finanziaria. Proveniente dal Gruppo di Savona, in precedenza ha ricoperto incarichi di comando in Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Alla cerimonia ha presenziato il Comandante Provinciale di Reggio Emilia: Col. Roberto Piccinini, il quale ha ringraziato il Ten. Col. Pisani per il pregevole lavoro svolto ed ha formulato un caloroso “in bocca al lupo” al Ten. Col. Piccini.