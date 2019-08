Col Forum U.T.E. in visita al Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia e ai suggestivi borghi della costa ligure

L’Associazione Culturale FORUM U.T.E. di Sassuolo informa che per le rassegne ‘Borghi d’Italia e Musei d’Italia’ sono aperte le prenotazioni per la gita di domenica 8 settembre a La Spezia – per visitare le straordinarie collezioni del Museo Civico Amedeo Lia – e a Tellaro, Lerici e San Terenzo, suggestivi borghi della costa ligure – per fare una piacevole passeggiata tra alcuni dei borghi più belli e rinomati della Liguria -.

Partenze da Sassuolo, piazzale Risorgimento, ore 7.00 e da Modena, piazzale della Motorizzazione Civile, ore 7.15.

La visita guidata alla collezione del Museo Civico Amedeo Lia sarà condotte da Luca Silingardi.

Quota di partecipazione 80,00 € (per minimo 25 persone) € 75,00 (per minimo 30 persone) (viaggio in pullman + biglietto ingresso al Museo Civico Amedo Lia + visita guidata) tessera Forum Ute 2018/2019 obbligatoria (€ 15 valida per 12 mesi dal momento della sottoscrizione e per tutte le iniziative dell’associazione).

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre mercoledì 4 settembre 2019 (ma è vivamente consigliato prenotare il prima possibile per assicurarsi i posti disponibili e anche al fine di agevolare l’organizzazione) per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente esclusivamente a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475; dopo la prenotazione telefonica si prega di trasmettere via e-mail (forumute@gmail.com) i propri dati: nome, cognome, punto di salita (Sassuolo o Modena) e numero di telefono cellulare.