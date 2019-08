Il 4 e 5 settembre a Modena la XXVIII edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia

Al via la 28° edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia organizzato dalla Fondazione Collegio San Carlo e da Unimore, in collaborazione con il PRIN “Nuovi approcci al pensiero della prima età moderna: forme, caratteri e finalità del metodo costellatorio” del Ministero dell’Università. L’appuntamento si tiene mercoledì 4 e giovedì 5 settembre negli orari 9.00-13.00 e 15.00-19.00 alla Fondazione San Carlo, via San Carlo 5, Modena, e prevede la presentazione e la discussione di numerosi progetti di ricerca in filosofia. All’iniziativa partecipano infatti 36 dottorandi provenienti dalle università di tutta Italia, che discutono i loro progetti di ricerca con 13 docenti di filosofia specialisti dei loro temi di indagine.

“Ancora una volta Modena ospita il convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia – afferma Carlo Altini, professore di Storia della filosofia a Unimore e direttore scientifico della Fondazione San Carlo – Il convegno mira a sollecitare e favorire il confronto, dedicando ampio spazio alla condivisione e alla discussione, anche informale, sugli studi compiuti dai giovani dottorandi che operano nel campo della filosofia in tutti i suoi settori, dalla storia della filosofia alla filosofia morale, dalla filosofia della scienza alla filosofia politica, dalla logica alla filosofia del linguaggio. In ogni sessione è dato ampio spazio alla discussione dei singoli progetti di ricerca, in modo da agevolare la partecipazione di tutti i docenti e degli studenti partecipanti. Il Convegno – prosegue Altini – rappresenta infatti un momento di crescita e di scambio di esperienze, nello spirito di formazione e ricerca che contraddistingue le attività della Fondazione San Carlo e di Unimore che, anche grazie a questa iniziativa, si pongono come punto di riferimento per la cultura filosofica a livello nazionale. Infine, l’iniziativa mette in pratica ciò che spesso nella nostra società rimane una mera enunciazione di principio: uno spazio di espressione e presentazione dei giovani studiosi”.

I temi affrontati nelle diverse sessioni di mercoledì 4 settembre riguardano: Soggettività e potere nella filosofia morale contemporanea; Spazio pubblico e teoria sociale nella filosofia politica; Antropologia, politica e religione nel Novecento; Filosofia e teologia nel pensiero medievale; Teorie e metodi della logica; Filosofia e religione tra medioevo e prima età moderna.

Nelle sessioni di giovedì 5 settembre si discute su: Esperienza estetica e teoria del linguaggio nella filosofia contemporanea; Filosofia teoretica e teologia nel pensiero tedesco; Esistenza individuale e sociale nella filosofia morale contemporanea; Filosofia e scienza nel Novecento; Metafisica e politica tra aristotelismo ed epicureismo; Metafisica e antropologia nella tradizione platonica; Ontologia e teorie dell’azione nel pensiero contemporaneo.

Da notare inoltre che mercoledì 4 settembre, alle ore 17, nell’ambito del Convegno, si tiene, presso il Teatro della Fondazione San Carlo, la conferenza pubblica dal titolo Filosofia e musica con interventi di Alessandro Bertinetto (Università di Torino) e Riccardo Martinelli (Università di Trieste). L’incontro è aperto al pubblico, al pari di tutte le sessioni del convegno.

Per informazioni è possibile scrivere a sas@fondazionesancarlo.it o telefonare allo 059.421240. Il programma del convegno è scaricabile dai siti www.fondazionesancarlo.it e www.unimore.it