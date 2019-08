Nuove iniziative in programma dei Giardini d’Estate

Tra appuntamenti rinviati per pioggia e nuove iniziative il programma dei Giardini d’Estate a cura di Studio’s, nell’ambito dell’Estate Modenese del Comune con Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, prosegue anche per metà settembre da martedì 3 con “Malamore No” a domenica 15 con “Il fiume di stelle – storia blues”.

Si incomincia martedì 3 settembre alle 20 con “Malamore No”, appuntamento di raccolta fondi a favore della Casa delle Donne contro la violenza a cura di associazione Blu Bramante, Casa delle donne, con patrocinio del Comune.

Mercoledì 4 settembre alle 21 Simone Ruscetta presenta “Il cammino di Santiago for dummies” (edizioni Hoepli 2019)

Venerdì 6 settembre alle 21.15 “Fisica Sognante” di Federico Benuzzi, spettacolo di fisica e giocoleria della Scuola Olifis Er Marche.

Sabato 7 settembre alle 21 “Mel Previte & The Gangsters of Love” con Mel Previte alle chitarre, Antonio Rigo Righetti al basso e Roberto Sanchez Pellati alla batteria; in apertura di concerto reading e conversazione tra i musicisti.

Mercoledì 11 settembre alle 21 “Civici e felici sul Web. Ludovico Antonio Muratori e le Digital Humanities”, con Martina Bagnoli, Matteo Al Kalak, Andrea Zanni. In collaborazione con Franco Cosimo Panini editore.

Giovedì 12 settembre alle 21, per il ciclo “I capolavori del cinema restaurato”, a cura di Alberto Morsiani in collaborazione con la Cineteca di Bologna, si proietta “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin.

Venerdì 13 settembre alle 21 “Sonda Night” concerto live di Particles, Natan Rondelli, The Glan e Track Chase, 4 band emiliane selezionate dal Centro Musica di Modena nel progetto regionale “Sonda”.

Sabato 14 settembre alle 21 “Io penso a… vita” dell’associazione Incontropposti,

Domenica 15 settembre alle 21 “Il fiume di stelle – una storia blues”. Di e con Lorenzo Sentimenti, con Francesco Sentimenti, Gustavo Savino al pianoforte, Alfredo Barbieri al contrabbasso ed Elisa Berselli alla chitarra.