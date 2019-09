34° Festa del Fungo a Succiso: due giorni di eventi e buona tavola

Il 7 e l’8 settembre si svolgerà a Succiso Comune di Ventasso, la tradizionale festa del Fungo, giunta quest’anno alla sua 34° edizione. La manifestazione promossa dalla Pro – Loco Alpe di Succiso, ha lo scopo di valorizzare un angolo del nostro territorio, pieno di emergenze ambientali, al centro del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco – Emiliano, che merita di essere visitato da tutti coloro che amano la montagna.

L’appuntamento è l’occasione per visitare anche la Cooperativa di Comunità Valle dei Cavalieri, conosciuta oramai a livello internazionale, con riconoscimenti ricevuti anche dall’ONU, in occasione della Fiera Mondiale sul Turismo svolto a Madrid nel 2018,in materia di innovazione sul turismo responsabile, e per la sua capacità di avere rimesso in piedi l’economia e l’occupazione di un territorio di montagna che stava di fatto scomparendo.

Detto appuntamento, è anche però l’occasione per gustare piatti a base di funghi porcini, cucinati con maestria dallo staff della Pro- loco e della stessa Valle dei Cavalieri , che rispecchia la tradizione locale.

La festa si svolgerà in locali completamente coperti, per cui , anche in caso di tempo non favorevole, consentirà ai graditi ospiti, di poter gustare in modo confortevole la bontà dei piatti cucinati.

Il programma della festa sarà il seguente:

SABATO 07 SETTEMBRE:

ORE 12,00 -APERTURA FESTA

ORE 12,30 -PRANZO A BASE DI FUNGHI

ORE 19,30 -CENA A BASE DI FUNGHI

ORE 21,00 -PIANO BAR

DOMENICA 08 SETTEMBRE:

ORE 9,00–16,00 -MERCATINO DEL FUNGO, E DI PRODOTTI GASTRONOMICI LOCALI QUALI IL FORMAGGIO PECORINO, prodotto dalla Coop.va Valle dei Cavalieri.

ORE 12,00 -PRANZO A BASE DI FUNGHI.

La Pro-Loco Alpe di Succiso, nell’auspicio di vedere la partecipazione di tanti visitatori alla manifestazione, augura anticipatamente buon “appetito” e divertimento.

Per informazioni telefonare al N. 0522-892346