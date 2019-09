Maranello: Rally Città di Modena, modifiche alla viabilità

Come noto Maranello ospita la partenza e l’arrivo del Rally Città di Modena, prestigiosa competizione che quest’anno giunge al traguardo della 40° edizione. La gara è in programma sabato 14 e domenica 15 settembre: fulcro della competizione sarà appunto Maranello che già dalla giornata di venerdì 13 ospiterà l’organizzazione, per poi accogliere vetture ed equipaggi nelle due giornate in Piazza Libertà, da dove sono previsti arrivo, partenza e riordinamento notturno tra il sabato e la domenica, per la gara conclusiva della Coppa rally di Zona, valida anche per Trofeo Rally di Zona (TRZ) per auto storiche.

Il percorso sarà sviluppato su quattro distinte prove speciali, due da ripetere il sabato e due da ripetere la domenica per 70 chilometri di distanza competitiva su un complessivo di 283,140 dell’intero tracciato. Il programma di gara prevede sabato 14 settembre dalle 7.30 le verifiche sportive e tecniche, alle 16 la partenza della prima vettura da Piazza Libertà, alle 22 l’ingresso della prima vettura nel riordino notturno, domenica 15 alle 8.30 l’uscita della prima vettura e alle 16 l’arrivo in piazza per la cerimonia di premiazione. Strade chiuse da venerdì 13 (divieto di transito e sosta dalle ore 22 del 13 alle 21 del 15 in Via Alboreto, Via Giunti, parcheggi di Via Farina, parcheggi di Via Faggioli, parcheggio di Via Trebbo davanti alla Ceramica Cisa Cerdisa), sabato 14 divieto di transito e di sosta dalle ore 6 alle ore 21 del 15 in Piazza Libertà, domenica 15 dalle 14 alle 20 divieto di transito e sosta in via Nazionale dalla rotonda del centro all’intersezione con Via Vittorio Veneto.