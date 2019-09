Puliamo il mondo, situazione critica via del Chionso ed ex Casello A1

Si è svolto nei giorni scorso – dichiara Massimo Becchi presidente di Legambiente Reggio Emilia – Puliamo il Mondo, iniziativa che continuerà ancora nel prossio fine settimana: in città si è svolta sabato pomeriggio, dove i volontari e le Guardie Ecologiche di Legambiente e Croce Rossa Italiana hanno raccolto innumerevoli rifiuti in via del Chionso e nell’area dell’ex casello autostradale dell’ A1. In via del Chionso la situazione è apparsa critica nel parcheggio davanti al circolo Arci Tunnel, dove negli anni, all’interno del canale di scolo che costeggia la tangenziale di Reggio si sono accumulati e stratificati non solo i rifiuti provenienti dalla sovrastante strada, ma anche quelli degli avventori del locale.

Pezzi di pneumatici, un intero paraurti di auto, cambiamomete, bicchieri di plastica, vetro, bottiglie di ogni tipo sia di plastica che di vetro anche piene di liquori, polistirolo e rifiuti vari. Solo in quest’area sono stati raccolti oltre 30 sacchi di rifiuti. Adeso chiediamo che anche i gestori e i soci del circolo Arci si facciano carico almeno una volta all’anno di ripulire l’area davanti al locale, dove – purtroppo – molti avventori portano anche bibite da casa, generando in poco tempo abbandoni di rifiuti consistenti. Non va meglio intorno all’area dell’ex casello autostradale, utilizzata per bruciare cavi di rame, abbandonare veicoli e abbandonare ogni sorta di rifiuti, situazione che ormai si ripete periodicamente, nonostante le nostre numerose segnalazioni.

Puliamo il Mondo non finisce qui: nei prossimi giorni sia scuole che Comuni faranno altre iniziative.

COMUNE DI REGGIO EMILIA:

La scuola elementare Marco Polo di via Torricelli alla Rosta Nuova parteciparà venerdi 27 settembre con le sue 12 classi per ripulire sia il cortile scolastico che la zona verde del parco Noce Nero che circonda la scuola, ed è frequentata assiduamente anche dagli studenti.

Domenica 29 settembre sarà la volta di San Bartolomeo, si parte dalla parrocchia alle 9:30 per la raccolta di rifiuti, con l’aiuto di trattori agricoli per il carico dei rifiuti raccolti.

Si continua mercoledi 2 e venerdi 4 ottobre con la Scuola media Einstein di via Gattalupa dove gli studenti delle classi prime medie ripuliranno non solo il cortile scolastico della scuola media, anche la scuola elementare e il parcheggio di solito usato dai loro genitori e dagli studenti del campus universitario

COMUNE DI ALBINEA: sabato 28 settembre il ritrovo è alle 14,30 in piazzale Lavezza o al Ceas di Borzano per la formazione dei gruppi che puliranno la ciclabile fra Borzano ed Albinea e le vie del paese. Alle 17 ci sarà un rinfresco offerto dal Conad nel piazzale Lavezza.

COMUNE DI RUBIERA: sabato 28 settembre al pomeriggio dalle 14:30 si partirà da quattro punti differenti per ripulire il più possibile il paese.

Percorso verde “MAESTRALE” Partenza presso gli orti sociali di via Platone

Percorso rosso “GRECALE” Partenza presso il complesso dell’Ospitale

Percorso blu “SCIROCCO” Partenza presso l’area sportiva Zona acquedotto

Percorso giallo “LIBECCIO” Partenza presso l’area sportiva Ex TetraPak