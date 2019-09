Tennis, Nazionali a squadre under 14: Sporting Club Sassuolo alla fase finale

Ultimo impegno stagionale per il settore under 14 dello Sporting Club Sassuolo. Venerdì 27 settembre, le migliori otto formazioni del panorama nazionale giovanile, fra le quali rientra, appunto, il sodalizio sassolese, saranno impegnate sui campi del TC Pisa, nella fase finale dei Campionati Italiani Under 14.

Dopo la qualificazione ottenuta nella fase di Macroarea, dove lo Sporting Club Sassuolo ha dominando il proprio girone, chiudendo a punteggio pieno la serie e dimostrando un’ottima crescita, sia tattica, sia sul piano del gioco, è plausibile affermare ora che, Federico Bondioli, Gabriele Chiletti e Marco Toschi, i giovani atleti componenti della squadra, agli ordini del Maestro Alessio Bazzani, abbiano tutte le carte in regolare per ben figurare e per essere fra i protagonisti di questa importante manifestazione, obiettivo, Lo Scudetto.

Per la cronaca: lo svolgimento della fase finale sarà a tabellone ad eliminazione diretta con partite di sola andata, il sorteggio degli accoppiamenti verrà effettuato presso la sede del TC Pisa alle ore 19 di giovedì 26 settembre.